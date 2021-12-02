«Обратный отсчет»: Петр Алексеенко об итогах 2021 года

На волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове стартует традиционный ежегодный проект «Обратный отсчет» - цикл программ, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Сегодня ведущий Александр Савенко подводит итоги 2021-го вместе с первым секретарем Псковского обкома КПРФ, депутатом областного Собрания Петром Алексеенко. Персек вспомнил главные события уходящего года, прокомментировал общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию и немного заглянул в 2022-й.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»