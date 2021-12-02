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«Обратный отсчет»: Петр Алексеенко об итогах 2021 года
03.12.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
На волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове стартует традиционный ежегодный проект «Обратный отсчет» - цикл программ, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.
Сегодня ведущий Александр Савенко подводит итоги 2021-го вместе с первым секретарем Псковского обкома КПРФ, депутатом областного Собрания Петром Алексеенко. Персек вспомнил главные события уходящего года, прокомментировал общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию и немного заглянул в 2022-й.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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