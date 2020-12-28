28.12.2020 14:00 «Обратный отсчет»: Итоги года подводит спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
«Обратный отсчет»: Итоги года подводит депутат Госдумы Александр Козловский
29.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он прокомментирует итоги парламентского года и ключевые общественно-политические события, произошедшие в регионе, а также выскажет мнение по поводу того, как коронавирус повлиял на жизнь в Псковской области.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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