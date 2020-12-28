«Обратный отсчет»: Итоги года подводит депутат Госдумы Александр Козловский

Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он прокомментирует итоги парламентского года и ключевые общественно-политические события, произошедшие в регионе, а также выскажет мнение по поводу того, как коронавирус повлиял на жизнь в Псковской области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»