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«Обратный отсчет»: Итоги года подводит депутат Госдумы Александр Козловский

29.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он прокомментирует итоги парламентского года и ключевые общественно-политические события, произошедшие в регионе, а также выскажет мнение по поводу того, как коронавирус повлиял на жизнь в Псковской области.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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