«Обратный отсчет»: Итоги года подводит спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

Гость эфира – председатель Псковского областного Собрания Александр Котов — расскажет, каким уходящий год был для регионального парламента. Год был крайне непростой, вызовов было много. Справился ли с ними региональный парламент? Насколько успешно он отработал этот год и какой отпечаток на работу депутатов наложил коронавирус? Как Александр Котов оценивает принятый бюджет Псковской области на следующий год и плановый двухлетний период? Много ли предложений депутатов вошло в окончательную редакцию законопроекта о бюджете? Существует ли такой сценарий развития Псковской области, при котором она утратит статус дотационной и сможет существовать вполне комфортно без федеральной подпитки или при существующей бюджетной политике это в принципе невозможно?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»