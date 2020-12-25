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«Обратный отсчет»: Итоги года подводит спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

28.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость эфира – председатель Псковского областного Собрания Александр Котов — расскажет, каким уходящий год был для регионального парламента. Год был крайне непростой, вызовов было много. Справился ли с ними региональный парламент? Насколько успешно он отработал этот год и какой отпечаток на работу депутатов наложил коронавирус? Как Александр Котов оценивает принятый бюджет Псковской области на следующий год и плановый двухлетний период? Много ли предложений депутатов вошло в окончательную редакцию законопроекта о бюджете? Существует ли такой сценарий развития Псковской области, при котором она утратит статус дотационной и сможет существовать вполне комфортно без федеральной подпитки или при существующей бюджетной политике это в принципе невозможно?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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