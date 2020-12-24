www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 декабря 3 декабря 3 декабря 3 декабря 30 ноября 30 ноября 10 ноября Телефон 27 ноября 30 ноября 27 ноября 30 ноября 27 ноября 3 декабря 3 декабря Телефон

«Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым: О развитии псковских медиа в 2020 году

25.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость эфира - советник губернатора Псковской области, архитектор псковского медиапространства в 2020 году Антон Сергеев. 

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко выяснят, как развивались псковские медиа в 2020 году, какие были успехи, провалы у псковских медиа и почему Instagram-аккаунт губернатора стал главным источником официальной информации.

Также темами эфира станут тренды на рынке традиционных медиа и возможность появления в регионе полноценного ТВ-канала.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты