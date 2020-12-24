24.12.2020 14:00 «Обратный отсчет» с Еленой Полонской: С какими итогами заканчивает год Псковская гордума?
«Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым: О развитии псковских медиа в 2020 году
25.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость эфира - советник губернатора Псковской области, архитектор псковского медиапространства в 2020 году Антон Сергеев.
Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко выяснят, как развивались псковские медиа в 2020 году, какие были успехи, провалы у псковских медиа и почему Instagram-аккаунт губернатора стал главным источником официальной информации.
Также темами эфира станут тренды на рынке традиционных медиа и возможность появления в регионе полноценного ТВ-канала.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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