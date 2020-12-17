«Обратный отсчет»: Григорий Турчин об итогах года, депутатской и партийной деятельности

Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №1, руководитель регионального отделения «Партии дела» Григорий Турчин. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним итоги уходящего года, работу в гордуме и поговорит о его партийной деятельности.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»