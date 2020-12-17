17.12.2020 14:00 «Сообразим на троих»: О запрете клеветы в интернете и триггере общественно-политической жизни
17.12.2020 12:00 «Обратный отсчет»: Депутат Гордумы Сергей Колосов о бане, бюджете и положении дел в Пскове
«Обратный отсчет»: Григорий Турчин об итогах года, депутатской и партийной деятельности
18.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №1, руководитель регионального отделения «Партии дела» Григорий Турчин. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним итоги уходящего года, работу в гордуме и поговорит о его партийной деятельности.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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