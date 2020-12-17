www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон 10 ноября 3 декабря 27 ноября 3 декабря 30 ноября 3 декабря 30 ноября 2 декабря Телефон 30 ноября 3 декабря 30 ноября Телефон 27 ноября 30 ноября

«Обратный отсчет»: Григорий Турчин об итогах года, депутатской и партийной деятельности

18.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №1, руководитель регионального отделения «Партии дела» Григорий Турчин. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним итоги уходящего года, работу в гордуме и поговорит о его партийной деятельности.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты