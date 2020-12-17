«Обратный отсчет»: Петр Алексеенко о планах псковских коммунистов и смене поколений

Гость студии – лидер псковских коммунистов, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о том, как псковские коммунисты оценивают 2020 год. Гость студии даст свою оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране и Псковской области, расскажет о деятельности псковского обкома КПРФ, состоянии рабочего движения в регионе, как обстоят дела у псковских коммунистов со сменой поколений и поделится планами псковских коммунистов на избирательную кампанию 2021 года.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»