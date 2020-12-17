www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 декабря 3 декабря 30 ноября 27 ноября 10 ноября 2 декабря 3 декабря Телефон 30 ноября 3 декабря 27 ноября 30 ноября 3 декабря 3 декабря 3 декабря 10 ноября

«Обратный отсчет»: Петр Алексеенко о планах псковских коммунистов и смене поколений

18.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – лидер псковских коммунистов, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о том, как псковские коммунисты оценивают 2020 год. Гость студии даст свою оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране и Псковской области, расскажет о деятельности псковского обкома КПРФ, состоянии рабочего движения в регионе, как обстоят дела у псковских коммунистов со сменой поколений и поделится планами псковских коммунистов на избирательную кампанию 2021 года.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты