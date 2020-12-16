«Обратный отсчет»: Депутат Гордумы Сергей Колосов о бане, бюджете и положении дел в Пскове

Гость студии – депутат Псковской городской Думы, директор МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним об актуальных проблемах жизни города, о работе гордумы, в том числе в дистанционном формате. Также гость студии расскажет о своей депутатской деятельности в округе №2 и о работе «Банно-прачечного комбината».

Как Сергей Колосов оценивает положение дел в городе? Насколько эффективен тандем главы Пскова Елены Полонской и сити-менеджера Александра Братчикова? Отбил ли коронавирус у псковичей желание ходить в баню? На решение каких проблем в первую очередь следует направить средства городского бюджета в 2021 году?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»