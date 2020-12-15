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«Обратный отсчет»: Глава Островского района Дмитрий Быстров об острых проблемах и проектах муниципалитета

16.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова вместе с ним подведет итоги года для муниципалитета. Какие проблемы в районе стоят наиболее остро? Что получается решать, а на что попросту нет ресурсов и приходится откладывать до лучших времен? Как коронавирус повлиял на жизнь муниципалитета? Какие проекты были реализованы в Островском районе в текущем году?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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