14:00 «Обратный отсчет»: Глава Островского района Дмитрий Быстров об острых проблемах и проектах муниципалитета
15.12.2020 14:00 «Эхономика»: Как «Мой бизнес» помог псковским предпринимателям в условиях коронавируса
«Обратный отсчет»: Глава Островского района Дмитрий Быстров об острых проблемах и проектах муниципалитета
16.12.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова вместе с ним подведет итоги года для муниципалитета. Какие проблемы в районе стоят наиболее остро? Что получается решать, а на что попросту нет ресурсов и приходится откладывать до лучших времен? Как коронавирус повлиял на жизнь муниципалитета? Какие проекты были реализованы в Островском районе в текущем году?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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