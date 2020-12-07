www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 декабря 27 ноября Телефон 30 ноября 2 декабря 3 декабря 30 ноября 10 ноября 3 декабря 3 декабря 3 декабря 30 ноября 3 декабря 10 ноября Телефон 3 декабря

«Обратный отсчет»: Депутат Псковской гордумы Денис Иванов об итогах уходящего года

08.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковской городской думы (округ №15), руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов. Ведущая Любовь Кузнецова подведет с ним итоги уходящего года. В частности, гость студии расскажет о работе над проектом городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, озвучит основные итоги своей деятельности на округе №15 и прокомментирует основные решения, принятые депутатами на недавней сессии гордумы.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты