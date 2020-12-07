07.12.2020 14:00 «Постскриптум»: Об окончании электорального цикла 2020 и ситуации в псковском здравоохранении
«Обратный отсчет»: Депутат Псковской гордумы Денис Иванов об итогах уходящего года
08.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Псковской городской думы (округ №15), руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов. Ведущая Любовь Кузнецова подведет с ним итоги уходящего года. В частности, гость студии расскажет о работе над проектом городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, озвучит основные итоги своей деятельности на округе №15 и прокомментирует основные решения, принятые депутатами на недавней сессии гордумы.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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