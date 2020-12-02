02.12.2020 14:00 «Собственной персоной»: Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров о настроениях в народных массах
01.12.2020 14:00 «Эхономика»: О программах модернизации «Горводоканала» и системы водоснабжения Пскова
«Обратный отсчет»: Глава псковского облсовпрофа Игорь Иванов об итогах 2020 года
03.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гостем сегодняшнего выпуска станет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ним об итогах 2020 года, о борьбе за права трудящихся и планах псковских профсоюзов на новый год.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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