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«Обратный отсчет»: Глава псковского облсовпрофа Игорь Иванов об итогах 2020 года

03.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостем сегодняшнего выпуска станет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ним об итогах 2020 года, о борьбе за права трудящихся и планах псковских профсоюзов на новый год.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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