«Обратный отсчет»: Глава псковского облсовпрофа Игорь Иванов об итогах 2020 года

Гостем сегодняшнего выпуска станет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ним об итогах 2020 года, о борьбе за права трудящихся и планах псковских профсоюзов на новый год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»