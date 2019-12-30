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«Обратный отсчет»: Главные события, вызовы, успехи и провалы 2019 года

31.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Журналисты радиостанции и Псковской Ленты Новостей - Максим Костиков, Александр Савенко, Константин Калиниченко и Надежда Назаренко — подводят итоги 2019 года и обсуждают главные события, вызовы, успехи и провалы уходящего года.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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