«Обратный отсчет»: Главные события, вызовы, успехи и провалы 2019 года

Журналисты радиостанции и Псковской Ленты Новостей - Максим Костиков, Александр Савенко, Константин Калиниченко и Надежда Назаренко — подводят итоги 2019 года и обсуждают главные события, вызовы, успехи и провалы уходящего года.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»