«Обратный отсчет»: Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел итоги 2019 года

Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко - обсуждают с ним главные события, произошедшие в жизни области в уходящем году, и задачи на 2020 год.

Губернатор расскажет о работе по формированию бюджета Псковской области на следующий год, о реализации национальных проектов и реформы ТКО на территории региона, о том, как как областные власти контролируют работу подрядчиков.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»