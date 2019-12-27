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«Обратный отсчет»: Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел итоги 2019 года

30.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко - обсуждают с ним главные события, произошедшие в жизни области в уходящем году, и задачи на 2020 год.

Губернатор расскажет о работе по формированию бюджета Псковской области на следующий год, о реализации национальных проектов и реформы ТКО на территории региона, о том, как как областные власти контролируют работу подрядчиков.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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