27.12.2019 12:00 «Гайд-парк»: Марина Гаращенко об изменениях в сфере здравоохранения Псковской области с 2020 года
«Обратный отсчет»: Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел итоги 2019 года
30.12.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко - обсуждают с ним главные события, произошедшие в жизни области в уходящем году, и задачи на 2020 год.
Губернатор расскажет о работе по формированию бюджета Псковской области на следующий год, о реализации национальных проектов и реформы ТКО на территории региона, о том, как как областные власти контролируют работу подрядчиков.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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