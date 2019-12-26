«Обратный отсчет»: Глава Пскова Елена Полонская подвела итоги 2019 года

Гость студии – глава города Пскова, секретарь Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская. Ведущие Александр Савенко и Любовь Кузнецова обсудят с ней итоги уходящего года, главные события в жизни города и задачи на 2020 год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»