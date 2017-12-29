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«Обратный отсчет» с экс-губернатором Псковской области Михаилом Кузнецовым

02.01.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях - генеральный директор Сибирской генерирующей компании, экс-губернатор Псковской области (2004 - 2009 гг.) Михаил Кузнецов. Ведет программу - главный редактор радиостанции Максим Костиков.

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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