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«Беседка»: Дачная амнистия. Новые возможности в регистрации прав для граждан

28.02.2022 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Новый выпуск программы «Беседка» посвящен дачной амнистии. Она с нами уже 15 лет, а в конце прошлого года был принят федеральный закон, который продлевает действие дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Каких новшеств в связи с этим следует ожидать дачникам? Какие документы нужно предъявить, чтобы воспользоваться дачной амнистией? Подробнее об этом ведущая Татьяна Иванова побеседовала с заместителем руководителя управления Росреестра по Псковской области Еленой Шефовой.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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