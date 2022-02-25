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«Беседка»: Дачная амнистия. Новые возможности в регистрации прав для граждан
28.02.2022 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Новый выпуск программы «Беседка» посвящен дачной амнистии. Она с нами уже 15 лет, а в конце прошлого года был принят федеральный закон, который продлевает действие дачной амнистии до 1 марта 2031 года.
Каких новшеств в связи с этим следует ожидать дачникам? Какие документы нужно предъявить, чтобы воспользоваться дачной амнистией? Подробнее об этом ведущая Татьяна Иванова побеседовала с заместителем руководителя управления Росреестра по Псковской области Еленой Шефовой.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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