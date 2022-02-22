«Беседка»: Олег Грицаев о значении дня Защитника Отечества

Гость студии – ветеран Вооруженных сил РФ, бывший заместитель командира 76-й дивизии, полковник ВДВ, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев.

Ключевая тема, которую с ним обсудила ведущая Любовь Кузнецова - «День Защитника Отечества: что означает этот праздник сегодня?».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»