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«Беседка»: Как отразятся на археологическом наследии поправки в закон об охране памятников?

21.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

Ведущий Дмитрий Иванов обсудил с ним подготовленный министерством культуры проект поправок в закон об охране памятников. По мнению специалистов, эти корректировки ставят археологическое наследие России под угрозу стремительного уничтожения.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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