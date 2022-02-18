«Беседка»: Как отразятся на археологическом наследии поправки в закон об охране памятников?
21.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.
Ведущий Дмитрий Иванов обсудил с ним подготовленный министерством культуры проект поправок в закон об охране памятников. По мнению специалистов, эти корректировки ставят археологическое наследие России под угрозу стремительного уничтожения.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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