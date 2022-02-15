«Беседка» с адвокатом Аллой Мамченко: правда и вымысел о ДТП с участием Георгия Кухи

В центре внимания ведущего Константина Калиниченко резонансное дело, которое сейчас рассматривается в Псковском районном суде - смертельное ДТП, произошедшее два года назад в Псковском районе, участником которого стал известный псковский бизнесмен Георгий Кухи.

Прошло уже более двух лет, но решения суда нет. Это вызывает удивление специалистов и различные слухи. Какие обстоятельства, по мнению защиты, определи развитие событий 13 января 2020 года? Почему так долго нет решения по, в общем-то, рутинной с юридической точки зрения истории? Что тормозит процесс и что не так с экспертизами в рамках дела?

Правда и вымысел о ДТП с участием Георгия Кухи сегодня прозвучала из уст председателя псковской коллегии адвокатов «Независимая» Аллы Мамченко, выступающей адвокатом бизнесмена.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»