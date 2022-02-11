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«Беседка»: О сотрудничестве псковского завода «Титан-Полимер» с региональным бизнес-сообществом

14.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

14 февраля — праздничный день не только для всех влюбленных. Сегодня исполняется четыре года с начала реализации проекта по строительству псковского завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино».

В этот день гостями студии стали генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко и председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Станислав Осовский. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ними о том, насколько удалось за 4 года продвинуться в реализации инвестпроекта, а также о сотрудничестве предприятия с региональным бизнес-сообществом и о перспективах промышленной кооперации в регионе.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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