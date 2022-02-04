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«Беседка»: Псковский волк нам не товарищ

07.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Ключевая тема выпуска - «Псковский волк нам не товарищ. Ситуация с регулированием численности популяции волков в Псковской области». Также ведущий Дмитрий Иванов обсудил с гостем нововведения, которые ждут охотников в этом году, вопросы регулирования рыбного промысла и лесопользования. 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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