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«Беседка»: Псковский волк нам не товарищ
07.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.
Ключевая тема выпуска - «Псковский волк нам не товарищ. Ситуация с регулированием численности популяции волков в Псковской области». Также ведущий Дмитрий Иванов обсудил с гостем нововведения, которые ждут охотников в этом году, вопросы регулирования рыбного промысла и лесопользования.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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