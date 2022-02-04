«Беседка»: Псковский волк нам не товарищ

Гость студии - председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Ключевая тема выпуска - «Псковский волк нам не товарищ. Ситуация с регулированием численности популяции волков в Псковской области». Также ведущий Дмитрий Иванов обсудил с гостем нововведения, которые ждут охотников в этом году, вопросы регулирования рыбного промысла и лесопользования.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»