«Беседка»: Чем управляет псковский ЦУР?

Гость студии - руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.

Чем управляет ЦУР? Какие организована работа с обращениями жителей Псковской области? Что такое чат-бот и как им пользоваться для решения ваших проблем? Как отличают реальные проблемы от попыток провокаций и «раскачивания лодки»? Подробнее об этом с гостьей студии побеседовал Константин Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»