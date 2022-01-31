31.01.2022 14:00 «Постскриптум»: О решениях областного Собрания, псковских люках и отмене публичных слушаний
«Беседка»: Чем управляет псковский ЦУР?
01.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.
Чем управляет ЦУР? Какие организована работа с обращениями жителей Псковской области? Что такое чат-бот и как им пользоваться для решения ваших проблем? Как отличают реальные проблемы от попыток провокаций и «раскачивания лодки»? Подробнее об этом с гостьей студии побеседовал Константин Калиниченко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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