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«Беседка»: Чем управляет псковский ЦУР?

01.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева.

Чем управляет ЦУР? Какие организована работа с обращениями жителей Псковской области? Что такое чат-бот и как им пользоваться для решения ваших проблем? Как отличают реальные проблемы от попыток провокаций и «раскачивания лодки»? Подробнее об этом с гостьей студии побеседовал Константин Калиниченко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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