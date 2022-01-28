«Беседка»: О выставке «Смоляная вода»

Новый выпуск программы «Беседка» посвящен выставке «Смоляная вода», недавно открывшейся в выставочном зале Союза художников. Подробнее об экспозиции рассказывают ее авторы — художники Максим Моргунов, Олег Михайлов и скульптор Андрей Мартьянов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»