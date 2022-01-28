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«Беседка»: О выставке «Смоляная вода»
31.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Новый выпуск программы «Беседка» посвящен выставке «Смоляная вода», недавно открывшейся в выставочном зале Союза художников. Подробнее об экспозиции рассказывают ее авторы — художники Максим Моргунов, Олег Михайлов и скульптор Андрей Мартьянов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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