www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
20 января 14 января 27 января 21 января 27 января 24 января 25 января Телефон 27 января 11 января 26 января 27 января 21 января 21 января Телефон 24 января

«Беседка»: О выставке «Смоляная вода»

31.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Новый выпуск программы «Беседка» посвящен выставке «Смоляная вода», недавно открывшейся в выставочном зале Союза художников. Подробнее об экспозиции рассказывают ее авторы — художники Максим Моргунов, Олег Михайлов и скульптор Андрей Мартьянов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты