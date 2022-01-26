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«Беседка»: Мосты Пскова: состояние и перспективы

27.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - директор компании-проектировщика «Стройдормост Проект» Елена Трошкова.

Ключевая тема, которую с ней обсудил ведущий Константин Калиниченко - «Мосты Пскова: состояние и перспективы». Речь, в частности, шла о предстоящей реконструкции Советского моста и строительстве пешеходного моста через Пскову. Кроме того, собеседники поговорили и о других объектах областного центра и псковского региона, над которыми в качестве проектировщика работала компания Елены Трошковой.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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