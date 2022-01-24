www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 января 21 января Телефон 17 января 17 января 14 января 20 января 20 января 20 января 18 января 13 января 17 января 20 января Телефон 14 января 18 января

«Беседка»: У природы нет плохой погоды...

25.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ней о погоде в псковском регионе, о точности прогнозов и о деятельности ЦГМС.

Верит ли Тала Нещадимова в народные приметы, связанные с погодой? В каком районе Псковской области наиболее комфортно жить с точки зрения погодных условий? Насколько оперативно, по мнению гостьи студии, профильные службы устраняют последствия снегопадов и ливней?

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты