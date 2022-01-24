24.01.2022 14:00 «Постскриптум»: Закон о педофилах, итоги «мусорной» реформы и «потерянные годы жизни»
«Беседка»: У природы нет плохой погоды...
25.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ней о погоде в псковском регионе, о точности прогнозов и о деятельности ЦГМС.
Верит ли Тала Нещадимова в народные приметы, связанные с погодой? В каком районе Псковской области наиболее комфортно жить с точки зрения погодных условий? Насколько оперативно, по мнению гостьи студии, профильные службы устраняют последствия снегопадов и ливней?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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