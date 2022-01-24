«Беседка»: У природы нет плохой погоды...

Гость студии - начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ней о погоде в псковском регионе, о точности прогнозов и о деятельности ЦГМС.

Верит ли Тала Нещадимова в народные приметы, связанные с погодой? В каком районе Псковской области наиболее комфортно жить с точки зрения погодных условий? Насколько оперативно, по мнению гостьи студии, профильные службы устраняют последствия снегопадов и ливней?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»