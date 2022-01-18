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«Беседка»: Главный архитектор Пскова о новогоднем убранстве, дизайн-коде и муралах

19.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - главный архитектор города Пскова Евгений Скачков. Ведущий Сергей Васильев обсудил с ним широкий круг вопросов, находящихся в его компетенции, в том числе новогоднее убранство Пскова, муралы на фасадах зданий, внедрение дизайн-кода и состояние наружной рекламы на территории города, планы по организации общественных пространств в областном центре.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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