«Беседка»: Главный архитектор Пскова о новогоднем убранстве, дизайн-коде и муралах

Гость студии - главный архитектор города Пскова Евгений Скачков. Ведущий Сергей Васильев обсудил с ним широкий круг вопросов, находящихся в его компетенции, в том числе новогоднее убранство Пскова, муралы на фасадах зданий, внедрение дизайн-кода и состояние наружной рекламы на территории города, планы по организации общественных пространств в областном центре.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»