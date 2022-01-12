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«Беседка»: Когда в Псковскую область придет «омикрон»?

13.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Он рассказал о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе. Судя по статистике, заболеваемость неуклонно идет на спад. Значит ли это, что очередная волна коронавируса завершается? Почему псковичи прививаются недостаточно активно? Дойдет ли дело до вакцинации детей и подростков? Когда в Псковскую область придет «омикрон»?

 

 

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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