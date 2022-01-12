«Беседка»: Когда в Псковскую область придет «омикрон»?

Сегодняшний гость студии - руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Он рассказал о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе. Судя по статистике, заболеваемость неуклонно идет на спад. Значит ли это, что очередная волна коронавируса завершается? Почему псковичи прививаются недостаточно активно? Дойдет ли дело до вакцинации детей и подростков? Когда в Псковскую область придет «омикрон»?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»