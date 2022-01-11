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«Беседка»: Галина Неваленная о ситуации по коронавирусу и гриппу в Пскове

12.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней об итогах больших выходных для поликлиники, вакцинации от коронавируса и о ситуации по гриппу в Пскове.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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