«Беседка»: Галина Неваленная о ситуации по коронавирусу и гриппу в Пскове

Гость студии - главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней об итогах больших выходных для поликлиники, вакцинации от коронавируса и о ситуации по гриппу в Пскове.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»