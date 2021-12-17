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«Беседка»: Призер конкурса «Умник» Григорий Хришкевич о восстановлении фресок при помощи цифровых технологий

20.12.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В рамках проекта «Год науки и технологии» мы общаемся с магистрантом Института инженерных наук Псковского государственного университета Георгием Хришкевичем. В начале декабря в Пскове прошел финальный отбор конкурса научно-технических инновационных проектов «Умник». Организатором конкурса выступил Фонд содействия инновациям (региональный представитель - Инжиниринговый центр Псковской области) при поддержке администрации Псковской области. В заключительном этапе принимали участие пять полуфиналистов — это молодые исследователи, студенты ПсковГУ и Великолукской сельхозакадемии. Оценивало их работы экспертное жюри. Георгий Хришкевич занял в конкурсе третье место. Он представил разработку проекта, позволяющего восстанавливать древнюю монументальную живопись при помощи цифровых технологий. В рамках программы «Беседка» он рассказал о сути проекта и о перспективах его дальнейшей реализации.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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