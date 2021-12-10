www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
6 декабря 9 декабря 7 декабря 30 ноября 3 декабря 3 декабря 9 декабря 3 декабря 7 декабря 29 ноября 29 ноября 9 декабря 7 декабря 30 ноября 3 декабря 6 декабря

«Беседка»: Владимир Папорт о зимней уборке Пскова и профилактике аварийности

13.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним ситуацию с зимней уборкой города, положение дел по аварийности на дорогах, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и видимые изменения в организации дорожного движения в Пскове.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты