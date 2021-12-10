«Беседка»: Владимир Папорт о зимней уборке Пскова и профилактике аварийности

Гость студии - начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним ситуацию с зимней уборкой города, положение дел по аварийности на дорогах, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и видимые изменения в организации дорожного движения в Пскове.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»