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«Беседка»: Владимир Папорт о зимней уборке Пскова и профилактике аварийности
13.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним ситуацию с зимней уборкой города, положение дел по аварийности на дорогах, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и видимые изменения в организации дорожного движения в Пскове.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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