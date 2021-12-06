«Беседка»: Интересен ли ПсковГУ как проектная площадка для научного сообщества?

В рамках проекта «Год науки и технологии» ведущий Константин Калиниченко продолжает разговор с доцентом кафедры географии ПсковГУ, кандидатом географических наук, экспертом в области проектного менеджмента Татьяной Васильевой. Она рассказала о проектах, которые реализует Псковский государственный университет совместно с научными и образовательными учреждениями России и зарубежья. Интересен ли наш университет как проектная площадка для научного сообщества? Как сегодня, в эпоху коронавируса и ограничений, обстоят дела с приграничным сотрудничеством?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»