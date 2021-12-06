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«Беседка»: Интересен ли ПсковГУ как проектная площадка для научного сообщества?

07.12.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В рамках проекта «Год науки и технологии» ведущий Константин Калиниченко продолжает разговор с доцентом кафедры географии ПсковГУ, кандидатом географических наук, экспертом в области проектного менеджмента Татьяной Васильевой. Она рассказала о проектах, которые реализует Псковский государственный университет совместно с научными и образовательными учреждениями России и зарубежья. Интересен ли наш университет как проектная площадка для научного сообщества? Как сегодня, в эпоху коронавируса и ограничений, обстоят дела с приграничным сотрудничеством?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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