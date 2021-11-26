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«Беседка»: Как избежать приостановления государственной регистрации прав?

29.11.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Обратившись в Росреестр с заявлением о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, заявитель предполагает, что в назначенный день он получит готовый пакет документов. В большинстве случаев выдача документов происходит в срок, но стоит учитывать, что не всегда процесс учетно-регистрационных действий проходит успешно. Бывают случаи, когда ведомство вынуждено принять решение о приостановлении.

Как избежать приостановок и каковы основные причины приостановления, расскажет начальник отдела регистрации недвижимости псковского Росреестра Елена Евтюгина.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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