«Беседка»: Как избежать приостановления государственной регистрации прав?

Обратившись в Росреестр с заявлением о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, заявитель предполагает, что в назначенный день он получит готовый пакет документов. В большинстве случаев выдача документов происходит в срок, но стоит учитывать, что не всегда процесс учетно-регистрационных действий проходит успешно. Бывают случаи, когда ведомство вынуждено принять решение о приостановлении.

Как избежать приостановок и каковы основные причины приостановления, расскажет начальник отдела регистрации недвижимости псковского Росреестра Елена Евтюгина.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»