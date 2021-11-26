«Беседка»: О сдаче экзамена на водительские права и работе МРЭО в пандемию

Гость студии - начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев.

Разговор посвящен подготовке водителей к сдаче экзамена на водительские права и итогам первых месяцев работы по новому регламенту для их получения, который вступил в силу с 1 апреля 2021 года. Кроме того, ведущий Тахир Ташпулатов обсудил с Михаилом Григорьевым вопросы использования портала «Госуслуги» для записи в МРЭО и работу ведомства в условиях пандемийных ограничений.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»