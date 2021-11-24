24.11.2021 14:00 «Подстрочник»: Татьяна Ааб и Александр Заболотный о новом сезоне Псковского театра кукол
23.11.2021 12:50 «Гайд-парк»: Галина Неваленная о благоустройстве 13-го округа, бюджете и борьбе с COVID-19
«Беседка»: О феномене якутского кино
25.11.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Продолжение разговора с культовым якутским режиссером театра и кино Сергеем Потаповым и актрисой Санкт-Петербургского театра им. В. Ф. Комиссаржевской Кристиной Кузьминой. Они рассказали о феномене якутского кино и особенностях булгаковского текста.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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