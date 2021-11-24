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«Беседка»: О феномене якутского кино

25.11.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Продолжение разговора с культовым якутским режиссером театра и кино Сергеем Потаповым и актрисой Санкт-Петербургского театра им. В. Ф. Комиссаржевской Кристиной Кузьминой. Они рассказали о феномене якутского кино и особенностях булгаковского текста.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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