«Беседка»: О феномене якутского кино

Продолжение разговора с культовым якутским режиссером театра и кино Сергеем Потаповым и актрисой Санкт-Петербургского театра им. В. Ф. Комиссаржевской Кристиной Кузьминой. Они рассказали о феномене якутского кино и особенностях булгаковского текста.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»