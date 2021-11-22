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«Беседка»: О «Потапов-фесте и культурном коде северного искусства
23.11.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
26 ноября в Псковском драмтеатре открывается «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству культового якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. Через кино, лекции, спектакли и концерты с участием коллективов с мировым именем зрители смогут познакомиться с культурой северных народов и якутским искусством. О том, что ждет посетителей фестиваля, рассказывают режиссер Сергей Потапов и актриса Санкт-Петербургского театра им. В. Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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