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«Беседка»: О «Потапов-фесте и культурном коде северного искусства

23.11.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

26 ноября в Псковском драмтеатре открывается «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству культового якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. Через кино, лекции, спектакли и концерты с участием коллективов с мировым именем зрители смогут познакомиться с культурой северных народов и якутским искусством. О том, что ждет посетителей фестиваля, рассказывают режиссер Сергей Потапов и актриса Санкт-Петербургского театра им. В. Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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