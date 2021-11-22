«Беседка»: О «Потапов-фесте и культурном коде северного искусства

26 ноября в Псковском драмтеатре открывается «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству культового якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. Через кино, лекции, спектакли и концерты с участием коллективов с мировым именем зрители смогут познакомиться с культурой северных народов и якутским искусством. О том, что ждет посетителей фестиваля, рассказывают режиссер Сергей Потапов и актриса Санкт-Петербургского театра им. В. Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»