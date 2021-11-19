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«Беседка»: И. о. начальника управления образования Островского района о престиже профессии педагога

22.11.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Мы продолжаем цикл программ в рамках проекта по повышению престижа профессии педагога. Сегодня Любовь Кузнецова беседует с исполняющим обязанности начальника управления образования Островского района Алексеем Васильевым. Его можно отнести к категории молодых педагогов – стаж работы 11 лет. Мужчин-педагогов в школах сейчас мало. Гость студии рассказал, почему он выбрал для себя профессию учителя, какие меры поддержки ощутил, когда пришел в школу, как решает возникающие проблемы с учениками и их родителями и поделился мнением по поводу того, что необходимо изменить, чтобы повысить престиж профессии педагога.
 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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