«Беседка»: И. о. начальника управления образования Островского района о престиже профессии педагога

Мы продолжаем цикл программ в рамках проекта по повышению престижа профессии педагога. Сегодня Любовь Кузнецова беседует с исполняющим обязанности начальника управления образования Островского района Алексеем Васильевым. Его можно отнести к категории молодых педагогов – стаж работы 11 лет. Мужчин-педагогов в школах сейчас мало. Гость студии рассказал, почему он выбрал для себя профессию учителя, какие меры поддержки ощутил, когда пришел в школу, как решает возникающие проблемы с учениками и их родителями и поделился мнением по поводу того, что необходимо изменить, чтобы повысить престиж профессии педагога.



Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»