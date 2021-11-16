«Беседка»: Итоги археологического сезона в Псковской области: находки, открытия, планы

Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

Ведущий программы Дмитрий Иванов подвел вместе с ним итоги археологического сезона, поговорил о значимых находках, обнаруженных в этом году, и о планах на следующий сезон.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»