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«Беседка»: Итоги археологического сезона в Псковской области: находки, открытия, планы

17.11.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

Ведущий программы Дмитрий Иванов подвел вместе с ним итоги археологического сезона, поговорил о значимых находках, обнаруженных в этом году, и о планах на следующий сезон.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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