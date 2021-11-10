«Беседка»: О реализации программ переобучения псковичей в рамках нацпроекта «Демография»

Гость студии — начальник отдела по профориентации и профессиональному обучению комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова.

Дина Дабришюте обсудила с ней реализацию программы по переобучению в рамках нацпроекта «Демография». Галина Самсонова рассказала, как комитет способствует реализации программ профпереподготовки жителей региона, какие профессиональные навыки могут освоить псковичи по этим программам, как долго и в какой форме проходит обучение и как стать участником программ профпереподготовки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»