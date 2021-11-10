10.11.2021 14:00 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве в условиях СOVID-19, депутатской работе и благотворительности
10.11.2021 12:30 «Гайд-парк»: Константин Болотин о благоустройстве 11-го округа, планах «Горводоканала» и бюджете
09.11.2021 14:00 «Эхономика»: Псковские налоговики о нарушениях, уплате имущественных налогов и теневых зарплатах
«Беседка»: О реализации программ переобучения псковичей в рамках нацпроекта «Демография»
11.11.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии — начальник отдела по профориентации и профессиональному обучению комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова.
Дина Дабришюте обсудила с ней реализацию программы по переобучению в рамках нацпроекта «Демография». Галина Самсонова рассказала, как комитет способствует реализации программ профпереподготовки жителей региона, какие профессиональные навыки могут освоить псковичи по этим программам, как долго и в какой форме проходит обучение и как стать участником программ профпереподготовки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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