«Беседка»: Кто такие кадастровые инженеры и для чего они нужны

Гость студии - эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валерия Пономарева.

Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ней о кадастровых инженерах — кто это такие, для чего и в каких случаях они необходимы, какие услуги предлагают, где их найти и насколько безопасно работать с кадастровым инженером.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»