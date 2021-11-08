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«Беседка»: Кто такие кадастровые инженеры и для чего они нужны

09.11.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валерия Пономарева.

Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ней о кадастровых инженерах — кто это такие, для чего и в каких случаях они необходимы, какие услуги предлагают, где их найти и насколько безопасно работать с кадастровым инженером.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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