«Беседка»: Владимир Кузь о главной задаче депутата регионального парламента

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №7, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь. Он является новичком в региональном парламенте, но имеет значительный опыт работы в качестве первого заместителя главы администрации Псковского района и руководителя крупной дорожной компании. Насколько этот опыт будет полезен вам на новом поприще? Что Владимир Кузь считает своей основной задачей как депутата и на решении каких проблем 7-го округа намерен сосредоточиться? На эти и другие вопросы ответил гость студии.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»