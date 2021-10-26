www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 октября 14 октября Телефон 7 октября 12 октября 20 октября 4 октября 1 октября 12 октября 12 октября 22 октября 25 октября 19 октября 14 октября 12 октября Телефон

«Беседка»: Владимир Кузь о главной задаче депутата регионального парламента

27.10.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №7, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь. Он является новичком в региональном парламенте, но имеет значительный опыт работы в качестве первого заместителя главы администрации Псковского района и руководителя крупной дорожной компании. Насколько этот опыт будет полезен вам на новом поприще? Что Владимир Кузь считает своей основной задачей как депутата и на решении каких проблем 7-го округа намерен сосредоточиться? На эти и другие вопросы ответил гость студии.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты