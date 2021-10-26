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«Беседка»: Владимир Кузь о главной задаче депутата регионального парламента
27.10.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №7, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь. Он является новичком в региональном парламенте, но имеет значительный опыт работы в качестве первого заместителя главы администрации Псковского района и руководителя крупной дорожной компании. Насколько этот опыт будет полезен вам на новом поприще? Что Владимир Кузь считает своей основной задачей как депутата и на решении каких проблем 7-го округа намерен сосредоточиться? На эти и другие вопросы ответил гость студии.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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