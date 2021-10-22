22.10.2021 12:30 «Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году?
21.10.2021 13:00 «Беседка»: Андрей Маковский о новой партийной фракции в Псковском областном Собрании
«Беседка»: Начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт о дорожном движении в темное время суток
25.10.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - начальник УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт - рассказал о текущей дорожной обстановке в областном центре и об особенностях дорожного движения в условиях сокращения светового дня.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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