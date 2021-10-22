«Беседка»: Начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт о дорожном движении в темное время суток

Гость студии - начальник УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт - рассказал о текущей дорожной обстановке в областном центре и об особенностях дорожного движения в условиях сокращения светового дня.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»