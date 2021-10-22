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«Беседка»: Начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт о дорожном движении в темное время суток

25.10.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - начальник УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт - рассказал о текущей дорожной обстановке в областном центре и об особенностях дорожного движения в условиях сокращения светового дня.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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