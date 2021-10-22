«Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области

Гость студии - председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней положение дел в регионе по заболеваемости коронавирусом. Уже с прошлого четверга в Псковской области начали действовать достаточно жесткие ограничения, связанные с нераспространением коронавирусной инфекции. Как обстоят дела с коечным фондом для пациентов с коронавирусом, хватает ли аппаратов искусственной вентиляции легких? Какие изменения претерпели основные симптомы COVID-19 после мутации вируса? Почему лучше привиться, чем переболеть и можно ли одновременно прививаться от гриппа и от коронавируса? Каков алгоритм действий в случае, если у кого-то из членов семьи положительный ПЦР-тест? Подробнее об этом и многом другом рассказала Марина Гаращенко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»