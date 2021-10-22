www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 октября 20 октября 7 октября 12 октября Телефон 18 октября 14 октября 1 октября 14 октября 8 октября 4 октября 12 октября 12 октября 19 октября 8 октября 14 октября

«Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области

25.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней положение дел в регионе по заболеваемости коронавирусом. Уже с прошлого четверга в Псковской области начали действовать достаточно жесткие ограничения, связанные с нераспространением коронавирусной инфекции. Как обстоят дела с коечным фондом для пациентов с коронавирусом, хватает ли аппаратов искусственной вентиляции легких? Какие изменения претерпели основные симптомы COVID-19 после мутации вируса? Почему лучше привиться, чем переболеть и можно ли одновременно прививаться от гриппа и от коронавируса? Каков алгоритм действий в случае, если у кого-то из членов семьи положительный ПЦР-тест? Подробнее об этом и многом другом рассказала Марина Гаращенко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты