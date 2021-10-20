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«Беседка»: Андрей Маковский о новой партийной фракции в Псковском областном Собрании

21.10.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостем нового выпуска программы беседка стал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу от партии «Новые люди» Андрей Маковский. В дни выборов нового состава регионального парламента ему исполнилось 30 лет. Считает ли гость программ свое избрание депутатом эдаким подарком на День рождения и щедрым авансом, который надо отрабатывать перед избирателями, или же прохождение «Новых людей» в региональный парламент - это закономерность и результат той работы, которую партия провела в Псковской области за последние месяцы?

Скажется ли появление новой фракции в Собрании на его работе? На эти и другие вопросы ответил Андрей Маковский.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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