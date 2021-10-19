«Беседка»: Проректор ПсковГУ Тарас Антал о научной деятельности в вузе

Гость студии — доктор биологических наук, проректор ПсковГУ по научной работе Тарас Антал. Ведущий Константин Калиниченко беседует с ним о научной деятельности главного вуза региона и главных достижениях.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»