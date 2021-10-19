19.10.2021 12:30 «Гайд-парк»: Депутат Сергей Федоров о смене власти в Пскове и решении коммунальных проблем
«Беседка»: Проректор ПсковГУ Тарас Антал о научной деятельности в вузе
20.10.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии — доктор биологических наук, проректор ПсковГУ по научной работе Тарас Антал. Ведущий Константин Калиниченко беседует с ним о научной деятельности главного вуза региона и главных достижениях.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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