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«Беседка»: Как в массовом сознании воспринимаются новые COVID-ограничения?

14.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии — псковский психолог Сергей Калинин.

Очередная волна коронавирусных ограничений, принятых в Псковской области на минувшей неделе, совпала с не самым приятным для многих периодом года. Когда на смену солнечной золотой осени приходит осень пасмурная, дождливая, ветреная, многие и так впадают в уныние, а тут еще и новые ограничения: массовые мероприятия остаются под запретом, на концерты будут допускаться только вакцинированные и переболевшие, да и то при предъявлении QR-кода, а с 1 ноября это требование будет распространено и на другие сферы.

Как в массовом сознании воспринимаются новые ограничения? Как чувствительным натурам сохранить спокойствие, находясь между двух огней — между осенней хандрой и новыми ограничениями? Подробнее об этом с Сергеем Калининым побеседовала ведущая Дина Дабришюте.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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