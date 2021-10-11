www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 октября 22 сентября 29 сентября 11 октября Телефон 7 октября 17 сентября 21 сентября 4 октября 7 октября 8 октября 22 сентября 28 сентября 1 октября 28 сентября 7 октября

«Беседка»: Вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян

12.10.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян. Он избран в региональный парламент впервые, но имеет за плечами большой опыт руководящей работы в социальной сфере. Армен Мнацаканян объездил весь регион и знает, какие проблемы волнуют его жителей. На решении каких задач он намерен сосредоточиться в областном Собрании и как видит работу фракции «Единой России»? Подробнее об этом и многом другом — сегодня в выпуске.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты