«Беседка»: Вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян

Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян. Он избран в региональный парламент впервые, но имеет за плечами большой опыт руководящей работы в социальной сфере. Армен Мнацаканян объездил весь регион и знает, какие проблемы волнуют его жителей. На решении каких задач он намерен сосредоточиться в областном Собрании и как видит работу фракции «Единой России»? Подробнее об этом и многом другом — сегодня в выпуске.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»