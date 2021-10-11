11.10.2021 12:50 «Беседка»: Анастасия Повторейко о приоритетных направлениях работы в региональном парламенте
«Беседка»: Ирина Голубева об актуальных вопросах охраны культурного наследия Псковщины
12.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней актуальные вопросы охраны памятников истории и культуры, находящихся на территории Псковской области.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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