www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 сентября Телефон 22 сентября 5 октября 28 сентября 8 октября 28 сентября 22 сентября 4 октября 21 сентября 7 октября 17 сентября 11 октября 7 октября 1 октября 11 октября

«Беседка»: Ирина Голубева об актуальных вопросах охраны культурного наследия Псковщины

12.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней актуальные вопросы охраны памятников истории и культуры, находящихся на территории Псковской области.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты