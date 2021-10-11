«Беседка»: Ирина Голубева об актуальных вопросах охраны культурного наследия Псковщины

Гость студии – искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней актуальные вопросы охраны памятников истории и культуры, находящихся на территории Псковской области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»