«Беседка»: Анастасия Повторейко о приоритетных направлениях работы в региональном парламенте

Гость студии — депутат Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, член комитета по труду и социальной политике, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Насколько серьезным вызовом для нее стало избрание в региональный парламент? Как к ее решению стать депутатом отнеслись ее коллеги? Как Анастасия Повторейко собирается совмещать должность главврача инфекционки и депутатскую деятельность? Какие направления деятельности в Псковском областного Собрании считает для себя приоритетными?

Об этом и многом другом слушайте в этом выпуске.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»