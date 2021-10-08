07.10.2021 14:00 «Сообразим на троих»: ужесточение антиковидных ограничений и общественные настроения
«Беседка»: Анастасия Повторейко о приоритетных направлениях работы в региональном парламенте
11.10.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии — депутат Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, член комитета по труду и социальной политике, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
Насколько серьезным вызовом для нее стало избрание в региональный парламент? Как к ее решению стать депутатом отнеслись ее коллеги? Как Анастасия Повторейко собирается совмещать должность главврача инфекционки и депутатскую деятельность? Какие направления деятельности в Псковском областного Собрании считает для себя приоритетными?
Об этом и многом другом слушайте в этом выпуске.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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