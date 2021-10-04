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«Беседка»: Анна Кузыченко о начале учебного года и панике в родительских чатах

05.10.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость нового выпуска программы «Беседка» – начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Она рассказала, как в школах города прошел первый месяц нового учебного года, какова там обстановка по коронавирусу, как движется строительство детского сада на улице Коммунальной и новой школы на Юбилейной, как решается кадровая проблема в школах и детских садах. Также речь шла о ходе реставрации здания Псковского технического лицея, об обеспечении безопасности в учреждениях образования города и недавних фейках о захвате ряда псковских школ, которые спровоцировали панику в родительских чатах.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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