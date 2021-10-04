«Беседка»: Анна Кузыченко о начале учебного года и панике в родительских чатах

Гость нового выпуска программы «Беседка» – начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Она рассказала, как в школах города прошел первый месяц нового учебного года, какова там обстановка по коронавирусу, как движется строительство детского сада на улице Коммунальной и новой школы на Юбилейной, как решается кадровая проблема в школах и детских садах. Также речь шла о ходе реставрации здания Псковского технического лицея, об обеспечении безопасности в учреждениях образования города и недавних фейках о захвате ряда псковских школ, которые спровоцировали панику в родительских чатах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»