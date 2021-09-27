«Беседка» с начальником управления образования Островского района

Мы продолжаем цикл программ в рамках проекта по повышению престижа профессии педагога. Сегодня в «Беседке» начальник управления образования Островского района Алексей Григорьев.

В программе – его мнение на тему: «Из чего складывается сложное и многогранное понятие «престиж педагогической профессии»? Приходят ли в школы молодые специалисты? Как работает институт наставничества?»

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»