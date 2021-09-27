27.09.2021 14:00 «Постскриптум»: О партийном раскладе в областном Собрании 7-го созыва и новой информационной реальности
24.09.2021 14:00 «Особое мнение» Льва Шлосберга: оценка итогов выборов и будущее псковского «Яблока»
«Беседка» с начальником управления образования Островского района
28.09.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
Мы продолжаем цикл программ в рамках проекта по повышению престижа профессии педагога. Сегодня в «Беседке» начальник управления образования Островского района Алексей Григорьев.
В программе – его мнение на тему: «Из чего складывается сложное и многогранное понятие «престиж педагогической профессии»? Приходят ли в школы молодые специалисты? Как работает институт наставничества?»
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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