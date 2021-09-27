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«Беседка» о шайбе «финансовой безграмотности»
28.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель руководителя отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» в Псковской области, общественный представитель Минфина, общественный помощник главы региона Светлана Мельничук.
Чуть более двух недель назад на Московском финансовом форуме она общалась с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и передала ему символическую шайбу «финансовой безграмотности». Как глава правительства отреагировал на такой символический жест? Как Светлана Мельничук относится к качеству мобильной связи и интернет-покрытия в Псковской области? Как начался учебный год в Университете третьего возраста? Чему там учат?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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